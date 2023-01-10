MasterChef CANLI izle! 2023 Masterchef finali canlı yayın izle! Masterchef finali canlı nasıl ve nereden izlenir?

Masterchef finali TV8'de canlı yayın ile ekranlara geliyor. Finalde Kıvanç ve Metin şampiyon olmak için yarışıyor. Peki, Masterchef finalini canlı olarak izlemek isteyenler Masterchef canlı yayın nasıl izleyebilir? İşte Masterchef canlı izle! Masterchef final canlı yayın izle haberimizde...

Masterchef canlı izle 2023 finali ekranlara geliyor. Finalde Kıvanç ve Metin şampiyon olmak için yarışıyor. Peki, Masterchef finalini canlı olarak izlemek isteyenler Masterchef canlı yayın nasıl izleyebilir? İşte Masterchef canlı izle! Masterchef final canlı yayın izle!

MASTERCHEF CANLI İZLE

Masterchef finali bu akşam canlı yayın ile ekranlara geliyor. Masterchef final canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Masterchef final canlı başlığı altında yer alan bilgiler ışığında Masterchef finalini canlı olarak izleyebilirsiniz.

MASTERCHEF FİNALİ CANLI YAYIN

Masterchef finalini canlı olarak TV8 kanalından veya TV8 resmi interner sitesinden izleyebilirsiniz.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

Masterchef'te finale kalan isimler Kıvanç ve Metin oldu.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söyledi. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Kıvanç Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtti.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.