Masterchef Canlı İzle! 13 Kasım Masterchef CANLI izle! MasterChef Türkiye All Star CANLI izleme linki!

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MASTERCHEF TÜRKİYE

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyenleri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

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MASTERCHEF ALL STAR YARIŞMACILARI

Güzide Mertcan

Suna Aydın

Eda Karabulut

Batuhan Bayır

Rıfat Yurttaş

Sefa Okyay Kılıç

Tanya Kilitkayalı

Esra Tokelli

Eray Aksungur

Berker Başmanav

Sergen Özen

Burcu Önal

Tahsin Küçük

Dilara Başaran

Mert Yılmaz

Çağatay Akgül

Büşra Zambak

Ayaz Geçer

Gamze Tosun

Tolga Şener

Barış Demir

Azize Polat

Alican Sabunsoy

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