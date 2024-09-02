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MasterChef Çağlar neden yok? Çağlar gitti mi?

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2024 MasterChef yeni bölümü il TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi. Peki, Çağlar neden yok? MasterChef Çağlar gitti mi?

Masterchef CANLI izle! 2024 MasterChef yeni bölümü il TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken program detayları da merak edildi.Peki, Çağlar neden yok? MasterChef Çağlar gitti mi? İşte, detaylar...

MASTERCHEF ÇAĞLAR NEDEN YOK?

MasterChef programının son bölümünde şefler yarışmacılardan bayramiç beyazı ile iki aşamalı özgün yemekler yapmalarını istedi. Eleme oyununun oynandığı 1 Eylül Pazar günü yapılan yarışın ikinci aşamasında Çağlar başarısız olarak hayallerine veda etti.

MASTERCHEF ÇAĞLAR KİMDİR?

Bozcaadalı olan Çağlar Azır, mimarlık ve eğitim koçluğu mesleklerinin ardından sevdiği işi yapmak için dört yıllık Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitim aldı.

Osman Demir
Osman Demir
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