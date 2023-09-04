MasterChef Türkiye'de yarışmacı Çağatay Akgül'ün programdan ayrılması ve sağlık durumu merak konusu oldu. Çağatay Akgül'ün hastalığı ve ayrılık sebebi hakkında detaylar araştırmalar yapılmaktadır. Peki, MasterChef Çağatay neden ayrıldı? Çağatay Akgül hastalığı nedir? MasterChef Çağatay ne oldu? İşte detaylar...

Masterchef All Star yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. TV8 kanalında yayınlanan favori yarışmanın, dün akşam yayınlanan bölümünde Eda, Tahsin, Kıvanç, Tolga, Gamze, Sefa, Batuhan ve Çağatay arasında eleme heyecanı yaşandı. MasterChef yarışmasına Çağatay neden veda etti merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Çağatay Akgül'ün hastalığı araştırılmaktadır. Peki, MasterChef Çağatay neden ayrıldı? Çağatay Akgül hastalığı nedir? MasterChef Çağatay ne oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ÇAĞATAY NEDEN AYRILDI?

Yarışmacılar Eda, Tahsin, Kıvanç, Tolga, Gamze, Sefa, Batuhan ve Çağatay arasında büyük bir rekabet yaşandı. Ancak, geçtiğimiz günlerde sağlık sorunları nedeniyle atak geçiren ve bir süre çekimlere katılamayan Çağatay, yarışmayı bırakmak zorunda kaldığını duyurdu.

ÇAĞATAY AKGÜL HASTALIĞI NEDİR?

Masterchef All Star'ın iddialı yarışmacılarından Çağatay, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'da yaptıkları sırada omuriliğinde meydana gelen bir rahatsızlığın sinirlere baskı yapması sonucu yarışmaya devam edememişti. Günlerdir yarışmada yer alamayan ve rahatsızlığı öncesi eleme adayı seçilen Çağatay, dün akşam ekrana çıktı. Yaşadığı omurilik rahatsızlığı nedeniyle ayakta dahi durmakta güçlük çektiğini ve yarışmaya devam edemeyeceğini söyleyen Çağatay, "Hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Tezgaha eğilirken bile problem yaşıyorum. Kendimi daha fazla riske atacak herhangi bir hamlede kaçınmak istediğim için sizlerin anlayışına sığınıyorum. Yarışmadan çekilmek istiyorum" dedi.