Masterchef Çağatay kimdir? Masterchef Çağatay kaç yaşında, nereli? Çağatay Akgül kimdir?

Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Çağatay kimdir? Masterchef Çağatay kaç yaşında? Masterchef Çağatay nereli? Çağatay Akgül instagram hesabı var mı?

Masterchef Çağatay kim? Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Çağatay kimdir? Masterchef Çağatay kaç yaşında? Masterchef Çağatay nereli? Çağatay Akgül instagram hesabı var mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

Masterchef Çağatay'ın soyadı Akgül'dür. Masterchef'e iki kez katılan Çağatay Akgül 25 yaşında ve profesyonel şef olarak çalışıyor. Doğma büyüme aslen İstanbullu'dur. Çağatay Akgül, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Yaklaşık 8 yıldır aşçılık yapmaktadır. Masterchef'te ilk turu geçen Çağatay Akgül 25 Temmuz Pazartesi günü 2. turda mücadele etti ve bir üst tura yükseldi. Masterchef ana kadroda yer almaktadır.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR