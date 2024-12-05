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MasterChef Çağatay kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Çağatay hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?

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Masterchef'in 5 Aralık yeni bölümüne eski yarışmacılar konuk oldu. Bugün programa katılacak isimler arasında eski yarışmacı Barbaros yer alıyor. Peki, MasterChef Çağatay hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede? MasterChef Çağatay kim, kaç yaşına, nereli?

Masterchef tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yeni bölüm ekrana gelecek. Yarışmacılar eski yarışmacılarla birlikte yemek yapacaklar. Programa konuk olan isimler dikkatleri çekti. MasterChef Çağatay kim, kaç yaşına, nereli? MasterChef Çağatay hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

Masterchef'e daha önceden iki kez katılan Çağatay Akgül 2 yaşında ve profesyonel şef olarak çalışıyor. Doğma büyüme aslen İstanbullu'dur. Çağatay Akgül, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Yaklaşık 9 yıldır aşçılık yapmaktadır.

Masterchef 2023'te ana kadroya giren 16. yarışmacı Çağatay olmuştu.

MASTERCHEF ÇAĞATAY HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Çağatay Akgül 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır.

MasterChef Çağatay kimdir, kaç yaşına, nereli? MasterChef Çağatay hangi yıl yarıştı, şampiyon oldu mu, restoranı nerede?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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