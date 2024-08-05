Masterchef 2023'te ana kadroya giren 16. yarışmacı Çağatay oldu. Masterchef Çağatay kimdir,Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi?

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

Masterchef'e daha önceden iki kez katılan Çağatay Akgül 26 yaşında ve profesyonel şef olarak çalışıyor. Doğma büyüme aslen İstanbullu'dur. Çağatay Akgül, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Yaklaşık 9 yıldır aşçılık yapmaktadır.

MASTERCHEF ÇAĞATAY HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Çağatay Akgül 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır.

MASTERCHEF ÇAĞATAY ANA KADROYA GİRDİ Mİ 2023?

Masterchef 2023'te ana kadroya giren 16. yarışmacı Çağatay olmuştu.