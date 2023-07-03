Masterchef Çağatay kimdir, ana kadroya girdi mi? Masterchef 2023 Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Çağatay Akgül oldu. Peki, Masterchef Çağatay Akgül kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Çağatay Akgül oldu. Peki, Masterchef Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Çağatay Akgül hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Çağatay Akgül All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Çağatay Akgül ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

Masterchef'e daha önceden iki kez katılan Çağatay Akgül 26 yaşında ve profesyonel şef olarak çalışıyor. Doğma büyüme aslen İstanbullu'dur. Çağatay Akgül, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Yaklaşık 9 yıldır aşçılık yapmaktadır.

Çağatay Akgül Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Çağatay Akgül'ün İnstagram'da 32 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "cagatyakgl" şeklindedir.

MASTERCHEF ÇAĞATAY HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Çağatay Akgül 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır.

MASTERCHEF ÇAĞATAY ANA KADROYA GİRDİ Mİ 2023?

Masterchef 2023'te ana kadroya giren 16. yarışmacı Çağatay oldu.