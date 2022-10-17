Masterchef Çağatay elendi mi, nerede, neden yok? Masterchef Çağatay neden elendi? Masterchef Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 16 Ekim Pazar gecesi eleme yaşandı. Çağatay, Fatmanur ve Atike arasından elenen isim Çağatay oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Çağatay elendi mi, neden elendi? Masterchef Çağatay Akgül neden yok, elendi mi? Masterchef Çağatay Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Çağatay Akgül kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Çağatay Akgül oldu

Masterchef yeni bölümde Çağatay'ın olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Çağatay Akgül elendi mi, neden elendi? Masterchef Çağatay Akgül neden yok, elendi mi? Masterchef Çağatay kimdir, kaç yaşında, nereli? Çağatay yarışmada neden yok?

MASTERCHEF ÇAĞATAY ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 16 Ekim Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Çağatay Akgül olmuştu. Çağatay bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

Masterchef'e iki kez katılan Çağatay Akgül 25 yaşında ve profesyonel şef olarak çalışıyor. Doğma büyüme aslen İstanbullu'dur. Çağatay Akgül, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Yaklaşık 8 yıldır aşçılık yapmaktadır. Masterchef'te ilk turu geçen Çağatay Akgül bugün 25 Temmuz Pazartesi günü 2. turda mücadele ediyor. Masterchef ana kadroya katılan 4. yarışmacı Çağatay oldu. Çağatay 4 Ağustos Perşembe günü en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılan dördüncü yarışmacı seçildi.

Masterchef Çağatay Akgül, 16 Ekim Pazar günü yapılan eleme oyununda yarışmaya veda eden isim oldu.