Masterchef 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugünkü yeni bölümde dokunulmazlık oyununda Mavi takımda Çağatay kayarak düşüyor. Bunun ardından izleyiciler, Masterchef Çağatay'a ne oldu, düştü mü, sakatlandı mı? 21 Eylül Masterchef Çağatay'ın sağlık durumu nasıl? merak etti. İşte detaylar...

(Meze Düellosu) Masterchef Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 21 Eylül Masterchef düelloyu kimler kazandı? Mezeler menüsünde kazananlar kim oldu?

MasterChef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef Çağatay'a ne oldu, düştü mü, sakatlandı mı? 21 Eylül Masterchef Çağatay'ın sağlık durumu nasıl?

MASTERCHEF ÇAĞATAY'A NE OLDU, DÜŞTÜ MÜ?

Masterchef'te bugünkü (21 Eylül) yeni bölümde dokunulmazlık oyununda Çağatay kayarak düşüyor. Ardından yarışmacılar büyük endişe yaşıyor. Yeni bölümde yaşananlar birazdan ekranlara gelecek.

MASTERCHEF ÇAĞATAY SAĞLIK DURUMU NASIL?

Çağatay'ın sağlık durumu hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. Bugünkü yeni bölümde detaylar belli olacak.

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

Masterchef'e iki kez katılan Çağatay Akgül 25 yaşında ve profesyonel şef olarak çalışıyor. Doğma büyüme aslen İstanbullu'dur. Çağatay Akgül, Silivri Selimpaşa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunudur. Yaklaşık 8 yıldır aşçılık yapmaktadır. Masterchef'te ilk turu geçen Çağatay Akgül bugün 25 Temmuz Pazartesi günü 2. turda mücadele ediyor. Masterchef ana kadroya katılan 4. yarışmacı Çağatay oldu. Çağatay 4 Ağustos Perşembe günü en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılan dördüncü yarışmacı seçildi. Masterchef'te Çağatay bugün 22 Ağustos Pazartesi mavi takım kaptanlığı için finalde yarışacak.