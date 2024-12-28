MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonu ne kazanacak 2025?

Masterchef Türkiye 2024-2025 sezonunda finale doğru geri sayım başladı. Beyaz ceketi giymeye hak kazanan yarışmacılar, büyük finalde şampiyonluk kupasını kaldırmak için kıyasıya mücadele ediyor. MasterChef büyük ödül ne? MasterChef şampiyonu ne kazanacak 2025?

MASTERCHEF TÜRKİYE NE ZAMAN BİTİYOR?

MasterChef Türkiye final tarihi henüz açıklanmadı. Ancak Survivor 2025 All Star'ın 1 Ocak tarihinde başlayacağı duyuruldu. Bu bilgilere göre MasterChef'in 30 Aralık tarihinde final yapması bekleniyor.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE?

MasterChef büyük final ödülü henüz açıklanmadı.

MasterChef Şampiyonları Kimlerdir?

MasterChef Türkiye, 2011 yılından bu yana birçok yetenekli aşçıya ev sahipliği yapmıştır. İşte geçmiş sezonların şampiyonları:

• 1. Sezon (2011): Muzaffer Şenduran

• 2. Sezon (2018): Uğur Kardaş

• 3. Sezon (2019): Cemre Uyanık

• 4. Sezon (2020): Serhat Doğramacı

• 5. Sezon (2020-2021): Eren Kaşıkçı

• 6. Sezon (2021-2022): Metin Yavuz

• 7. Sezon (2022-2023): Esra Tokelli

2023 ÖDÜLÜ NEYDİ?

Geçtiğimiz yıl MasterChef Türkiye'de ödül olarakMG 4 araç verildi.