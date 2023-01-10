Masterchef büyük ödül ne? Masterchef büyük ödül kaç para, kaç TL? Masterchef şampiyonu ne kazanıyor?

Masterchef'te büyük final heyecanı başladı. Masterchef büyük ödül ne, ne kadar, kaç TL, araba mı merak ediliyor. Masterchef'te bu hafta Metin ve Kıvanç canlı yayında şampiyonluk için yarışacak ve bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Masterchef büyük ödül ne? Masterchef büyük ödül kaç para, ne kadar? Masterchef şampiyonluk ödülü ne, ne kadar, kaç TL? İşte Masterchef şampiyonun kazanacağı ödül!

Masterchef büyük ödül ne? Masterchef'te büyük final heyecanı başladı. Masterchef ödülü ne? Masterchef büyük ödül ne, ne kadar, kaç TL, araba mı merak ediliyor. Masterchef'te bu hafta Metin ve Kıvanç canlı yayında şampiyonluk için yarışacak ve bir yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Peki, Masterchef büyük ödül ne? Masterchef büyük ödül kaç para, ne kadar? Masterchef şampiyonluk ödülü ne, ne kadar, kaç TL? İşte Masterchef şampiyonun kazanacağı büyük ödül haberimizde...

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜL NE?

Masterchef büyük ödülü bu hafta sahibini buluyor. Masterchef ödülünü kazanmak için Metin ve Kıvanç finalde karşı karşıya gelecek. Yarışmacılar hazırladıkları tabakların sonucunda jüri üyelerinin verdiği puanlarla en iyi tabağı hazırlamak şartıyla şampiyon olacak. Şampiyon olan yarışmacı büyük ödülün de sahibi olacak. Masterchef'te bu sezonki büyük ödül henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz sezon birinci olan yarışmacı Masterchef kupasının ve lüks bir otomobilin sahibi olmuştu. Bu sene ise şampiyon olan yarışmacıya 500 bin TL veya araba ödülü verileceği tahmin edilmektedir.

MASTERCHEF'TE GEÇEN YILKİ BÜYÜK ÖDÜL NEYDİ?

Masterchef Türkiye'nin ilk sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyon olan yarışmacıya otomobil verilmişti.

MASTERCHEF FİNALİSTLERİ KİMLER?

Masterchef'te finale kalan isimler Kıvanç ve Metin oldu.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Denizli'de dünyaya gelen Kıvanç Karadeniz, lise eğitimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'ni kazandı.

Aklında her zaman çocukluktan bu yana hayalini kurduğu aşçılık mesleği olduğunu anlatan Kıvanç Karadeniz, özel bir yemek akademisinde aşçılık eğitimi aldığını söyledi. 7 yıldır çeşitli mutfaklarda görev alan Kıvanç Karadeniz, MasterChef'te şampiyon olmak istediğini belirtti.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

Metin Yavuz 24 yaşında ve Bolulu'dur. Metin Yavuz 2019 yılında katıldığı Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşan Metin Yavuz Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı. 2. turda ise en iyi yemeği yaparak 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, Masterchef'te 1 Ağustos 2022 tarihinde 3. turda yarıştı. Masterchef 2022'de 1 Ağustos günü 3. tur yarışlarının ardından Metin Yavuz ana kadroya katılan ilk yarışmacı oldu.