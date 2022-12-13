Masterchef Türkiye yeni sezonda finale doğru yaklaşıyoruz. İzleyiciler büyük ödülün ne olacağını merak etti. Peki, Masterchef büyük ödül ne kadar? 2022-2023 Masterchef Türkiye büyük ödülü ne oldu? Para ödülü mü araba ödülü mü var? Masterchef bu yıl ne ödülü var? Masterchef büyük ödül kaç bin TL olacak? Masterchef büyük ödülü araba mı? İşte detaylar...

Masterchef Kırmızı takımda kim dokunulmaz oldu, eleme adayları kim oldu? 13 Aralık Salı Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayımlanmaya başladı. Masterchef büyük ödülü merak ediliyor. Peki, 2023 Masterchef en büyük ödülü ne kadar? 2022-2023 Masterchef Türkiye büyük ödülü ne oldu? Masterchef para ödülü ne kadar, kaç bin TL? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF 2023 NE ZAMAN BİTECEK?

Masterchef finaline çok az bir süre kaldı. Geçen sene final 2022 Ocak ayında yapılmıştı. Bu sene de aynı şekilde finalin Ocak 2023 'te yapılması bekleniyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2023 BÜYÜK ÖDÜL NEDİR?

Masterchef 2023 büyük ödül nedir açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise şampiyona 500 bin TL veya araba ödülü verileceği tahmin ediliyor.

GEÇEN SENELERDEKİ BÜYÜK ÖDÜLLER NEYDİ?

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyona otomobil verilmişti.