TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yarışmacılardan Büşra Zambak'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Zambak Instagram hesabı! İşte detaylar...

Büşra Zambak kimdir? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Yarışmacılardan Büşra Zambak'ın hayatı merak konusu oldu. MasterChef izleyicileri Büşra Zambak'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, MasterChef Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Zambak Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Büşra Zambak, 25 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Denizli doğumlu olan Büşra Zambak MasterChef ilk turunda 3 evet almış ve bir üst tura yükselmişti. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambak bugün 27 Temmuz Çarşamba günü Masterchef 2. turda en iyi yemeği yaparak bir üst tura yükseldi.

MASTERCHEF BÜŞRA INSTAGRAM HESABI!

MasterChef yarışmacılarından Büşra, @busra.zambakk kullanıcı adıyla 83.2 bin takipçisi bulunmaktadır.