Masterchef Büşra kimdir? Masterchef Büşra kaç yaşında, nereli? Büşra Zambak kimdir?

Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Büşra kimdir? Masterchef Büşra kaç yaşında? Masterchef Büşra nereli? Büşra Zambak instagram hesabı var mı?

Masterchef Büşra kim? Masterchef'te yeni sezon büyük heyecana sahne olarak başladı. Yarışmacılar Masterchef mutfağında hünerlerini sergilerken Masterchef izleyicileri yarışmacılar hakkında detaylı bilgileri merak ediyor. Peki, Masterchef Büşra kimdir? Masterchef Büşra kaç yaşında? Masterchef Büşra nereli? Büşra Zambak instagram hesabı var mı? İşte detaylar...

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Masterchef Büşra'nın soyadı Zambak'tır. Büşra Zambak 25 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Denizli doğumlu olan Büşra Zambak Masterchef ilk turunda 3 evet almış ve bir üst tura yükselmişti. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambak 27 Temmuz Çarşamba günü Masterchef 2. turda en iyi yemeği yaparak bir üst tura yükseldi. Masterchef ana kadroda yer almaktadır.

MASTERCHEF 2022 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR