MasterChef Büşra kimdir, kaç yaşında? 2022 MasterChef Büşra Zambak nereli?

TV8 'de yayınlanan MasterChef programında Büşra adlı yarışmacı dikkat çekti. Sevilen programın yarışmacıları da merak ediliyor. Büşra Zambak MasterChef yarışmasının kadrosunda yer alıyor. Peki, Büşra Zambak kimdir? Büşra Zambak kaç yaşında, nereli? Büşra Zambak hayatı ve biyografisi nedir?

Büşra Zambak, MasterChef 2022 yarışmasında ana kadro için mücadele eden isimler arasında yer aldı ve ikinci grubun finale yükselen ilk ismi oldu. Peki, Büşra Zambak kimdir? Büşra Zambak kaç yaşında, nereli? Büşra Zambak hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Büşra Zambak, 25 yaşında ve Denizlili'dir. İstanbul'da yaşayan yarışmacı, 9 yıldır profesyonel aşçılık yapıyor.

Güler Sabancı'ya yemek yaptığını belirten Zambak, üst düzey ceolara ve yöneticilere 5 yıldır yemek hazırladığını da sözlerine ekliyor.

İlk turda Mehmet Şef'in yerine geçmek istediğini söyleyerek dikkatleri çekmişti.

Büşra Zambak'ın İtalyan mutfağına ilgisi bulunuyor ve eleme turunda rokalı avakado püresi, tatlı patates, dil balığını ve safranlı tuile ile servis etti. Üç şeften de evet oyu alarak üst tura çıktı.