Masterchef Büşra kimdir, ana kadroya girdi mi? Masterchef 2023 Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı ne?

Masterchef 2023 yeni sezon yarışmacıları kimler olacak merak edildi. Yeni sezon Masterchef All Star yapılacak, eski yarışmacılar yer alacak. Masterchef All Star'da yer alan isimlerden birisi de Büşra Zambak oldu. Peki, Masterchef Büşra Zambak kimdir, hangi sene yarıştı? Masterchef 2023 Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, instagram hesabı nedir? İşte detaylar...

Masterchef 2023 yeni sezonu başladı. Yeni sezonda eski yarışmacılar olacak. İzleyiciler yeni sezon yarışmacılarını merak etti. Yeni sezona katılacak isimlerden birisi de Büşra Zambak oldu. Peki, Masterchef Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi yıl yarıştı? Masterchef Büşra Zambak hangi sene yarıştı ve kaçıncı oldu? Masterchef Büşra Zambak All Star kadrosuna dahil oldu mu? Masterchef Büşra Zambak ana kadroya girdi mi? İşte bilgiler...

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Büşra Zambak, 26 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Denizli doğumlu olan Büşra Zambak geçen sezon MasterChef 2022'de ilk turunda 3 evet almış ve bir üst tura yükselmişti. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambak bu sezon ana kadroya giren 17. yarışmacı oldu.

Büşra Zambak Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Büşra Zambak'ın İnstagram'da 116 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "busra.zambakk" şeklindedir.

MASTERCHEF BÜŞRA HANGİ YIL YARIŞTI VE KAÇINCI OLDU?

Masterchef Büşra Zambak Masterchef'te daha önceden 6. sezonda yani 2022 yılındayarışmıştır. Büşra Zambak Masterchef 2022'yi 8. sırada tamamlamıştır.

MASTERCHEF BÜŞRA ANA KADROYA GİRDİ Mİ 2023?

Masterchef 2023'te ana kadroya giren 17. yarışmacı Büşra oldu.