Masterchef 2022 devam ederken izleyiciler tarafından Büşra Zambak'ın yaşı ve doğum tarihi merak edildi. Peki, Masterchef Büşra Zambak kaç yaşında? Masterchef Büşra'nın doğum tarihi kaç? İşte bilgiler...

Masterchef 2022'nin ana kadroya katılan ismi Büşra Zambak'ın yaşı merak ediliyor. Peki, Masterchef Büşra kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Büşra Zambak kimdir?

MASTERCHEF BÜŞRA KAÇ YAŞINDA?

Masterchef Büşra Zambak 25 yaşındadır.

BÜŞRA ZAMBAK KİMDİR?

Büşra Zambak 25 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Denizli doğumlu olan Büşra Zambak Masterchef ilk turunda 3 evet almış ve bir üst tura yükselmişti. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambak bugün 27 Temmuz Çarşamba günü Masterchef 2. turda en iyi yemeği yaparak bir üst tura yükseldi.

Masterchef Büşra Zambak 3. turda en iyi tabağı yaparak ana kadroya katılmaya hak kazanmıştır. Büşra Zambak ilk hafta kırmızı takımda yarışacaktır.