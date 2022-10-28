TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması ilgiyle takip ediliyor. MasterChef yarışmacıları araştırılıyor. Yarışmacılardan Büşra Zambak merak konusu oldu. Peki, MasterChef Büşra Instagram hesabı ne? Büşra Zambak Instagram hesabı! İşte detaylar...

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmacılardan Büşra Zambak merak konusu oldu. İzleyiciler, Büşra Zambak'ın Instagram hesabını araştırıyor. Peki, MasterChef Büşra Instagram hesabı ne? Büşra Zambak Instagram hesabı! Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Büşra Zambak, 25 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Denizli doğumlu olan Büşra Zambak MasterChef ilk turunda 3 evet almış ve bir üst tura yükselmişti. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambak bugün 27 Temmuz Çarşamba günü Masterchef 2. turda en iyi yemeği yaparak bir üst tura yükseldi.

MASTERCHEF BÜŞRA INSTAGRAM HESABI NE?

MasterChef yarışmacılarından Büşra, @busra.zambakk kullanıcı adıyla 83.2 bin takipçisi bulunmaktadır.