Masterchef Büşra elendi mi, nerede, neden yok? Masterchef Büşra neden elendi? Masterchef Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef 2023'te 30 Temmuz Pazar gecesi eleme yaşandı. Büşra, 7 eleme arasından sezonun üçüncü elenen ismi oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Büşra elendi mi, neden elendi? Masterchef Büşra Zambak neden yok, elendi mi? Masterchef Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Büşra Zambak kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Büşra'nın olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Büşra Zambak elendi mi, neden elendi? Masterchef Büşra Zambak neden yok, elendi mi? Masterchef Büşra kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Zambak yarışmada neden yok?

MASTERCHEF BÜŞRA ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 30 Temmuz 2023 Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Büşra Zambak olmuştu. Büşra bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF BÜŞRA NEDEN ELENDİ?

Masterchef 2023'ün 3. hafta eleme oyununun 2. turunda Büşra Zambak yemeğinde kasnak unutmuştu. Kurallar gereği yemekte kasnak unuttuğu için elenmiş oldu.

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Büşra Zambak, 26 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Denizli doğumlu olan Büşra Zambak geçen sezon MasterChef 2022'de ilk turunda 3 evet almış ve bir üst tura yükselmişti. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambak bu sezon ana kadroya giren 17. yarışmacı oldu. Büşra Zambak Masterchef 2023'te ana kadroya katılmak için mücadele edecek.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Büşra Zambak'ın İnstagram'da 116 bin takipçisi bulunmaktadır. İnstagram hesabı "busra.zambakk" şeklindedir.

Masterchef Büşra Zambak Masterchef'te daha önceden 6. sezonda yani 2022 yılında yarışmıştır. Büşra Zambak Masterchef 2022'yi 8. sırada tamamlamıştı.