Masterchef Büşra elendi mi, nerede, neden yok? Masterchef Büşra yarışmada neden yok? Masterchef Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 11 Aralık Pazar gecesi eleme yaşandı. Büşra, Ayaz, Kıvanç ve Burak Kaya arasından elenen isim Büşra Zambak oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Büşra elendi mi, neden elendi? Masterchef Büşra Zambak neden yok, elendi mi? Masterchef Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Büşra Zambak kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Büşra'nın olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Büşra Zambak elendi mi, neden elendi? Masterchef Büşra Zambak neden yok, elendi mi? Masterchef Büşra Zambak kimdir, kaç yaşında, nereli? Büşra Zambak yarışmada neden yok?

MASTERCHEF BÜŞRA ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 11 Aralık Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Büşra Zambak oldu. Büşra bundan böyle programda yer almayacak. Büşra Zambak eleme gecesinde 28 puan aldı ve gecenin en düşük puanını alarak yarışmaya veda etmiş oldu.

MASTERCHEF BÜŞRA KİMDİR?

Büşra Zambak, 25 yaşında ve İstanbul'da yaşıyor. Denizli doğumlu olan Büşra Zambak MasterChef ilk turunda 3 evet almış ve bir üst tura yükselmişti. 9 yıldır profesyonel aşçılık yapan Büşra Zambak bugün 27 Temmuz Çarşamba günü Masterchef 2. turda en iyi yemeği yaparak bir üst tura yükseldi. Ardından 3. turda en iyi tabağı çıkartarak ana kadroya katılmıştı. Büşra Zambak birçok dokunulmazlık ve mavi takım kaptanlığı yaptı. Bu alanda en iyi isimlerden birisi oldu.

Masterchef 11 Aralık 2022 eleme gecesinde Büşra yarışmaya veda eden isim oldu.