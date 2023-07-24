Masterchef Burcu elendi mi, nerede, neden yok? Masterchef Burcu neden elendi? Masterchef Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef 2023'te 23 Temmuz Pazar gecesi eleme yaşandı. Burcu, 7 eleme arasından sezonun ikinci elenen ismi oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Burcu elendi mi, neden elendi? Masterchef Burcu Önal neden yok, elendi mi? Masterchef Burcu Önal kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Burcu Önal kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

Masterchef yeni bölümde Burcu'nun olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Burcu Önal elendi mi, neden elendi? Masterchef Burcu Önal neden yok, elendi mi? Masterchef Burcu kimdir, kaç yaşında, nereli? Burcu yarışmada neden yok?

MASTERCHEF BURCU ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 23 Temmuz 2023 Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Burcu Önal olmuştu. Burcu bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya'da yaşamıştır. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır. Yemek alanında kendini geliştirdiğini aktaran Burcu Önal, tüm Asya yemeklerini ve mantı tarzındaki yemekleri oldukça güzel yaptığını aktardı. Yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler almış. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başlamış. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Burcu Önal'ın İstanbul'da Asya yemeklerinin yapıldığı bir restoranı bulunuyor.