Masterchef 2023 All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bu hafta Masterchef 2022 yarışmacıları ana kadroya katılmak için mücadele ediyor. Bu yarışmacılar arasında Burak Kaya'yı göremeyen izleyiciler internette, Masterchef Burak Kaya yok mu, neden yok, All Star'a katılacak mı? Masterchef 2023 All Star'a Burak Kaya katılmadı mı, sonradan mı gelecek? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Masterchef Burak Kaya yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak, hangi hafta? merak edilen başlıklar arasında geliyor. Peki, Masterchef Burak Kaya yok mu, neden yok, ne zaman yarışacak? İşte bilgiler...

MASTERCHEF ALL STAR BAŞLADI MI?

Masterchef 2023 All Star 14 Haziran 2023 Çarşamba günü 1. bölümü ile başladı. Programda geçmiş yıllarda yarışan yarışmacılar yer alacak.

MASTERCHEF BURAK KAYA YOK MU, NEDEN YOK, NE ZAMAN GELECEK?

Masterchef'te bu hafta 2022 yarışmacıları yarışıyor. Yani ana kadroya çıkmak için mücadele edecek olan 4. grup 2022 eski yarışmacılarından oluşuyor. Fakat 2022'nin başarılı yarışmacısı ve beşincisi Burak Kaya bu haftaki grupta yer almadı. Bunun ardından izleyiciler Burak Kaya'nın neden olmadığını merak etmişti. Burak Kaya bu sene Masterchef All Star'da yer almayacak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla nedenini açıklamıştı.