Yarışmadaki performansıyla ve polemikleriyle sık sık gündeme gelen MasterChef Burak, Acun Ilıcalı'nın da dikkatini çekti. Peki, MasterChef Burak Kaya, Survivor 2023'e katılacak mı? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BURAK KAYA SURVİVOR'A KATILIYOR MU?

WhiteVivor sayfasında yer alan habere göre; Masterchef Türkiye yarışmacısı Burak Kaya bizzat Acun Ilıcalı tarafından Survivor kadrosuna dahil edildi.

Burak Kaya'nın evine spor aletleri getirildiği ve Survivor hazırlıklarına başladığı gündemde.

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

31 yaşında ve Çerkez kökenli Burak Kaya, yaş itibariyle MasterChef Türkiye 2022'nin en büyük yarışmacısı. Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi'nde yine Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.

İkinci üniversitesini işletme bölümünde okurken eğitimini yarım bıraktı. Burak Kaya, eğlence sektöründe işletmecilik yaptı.

7 yıl ara verdiği mutfak sektörüne, 2022 yılında MasterChef yarışmasına katılarak geri döndü.

Burak Kaya'nın rol aldığı yapımlardan biri, 2014 yılında Kanal 7 için çekilen Elif dizisi.