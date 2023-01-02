Masterchef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef Burak Kaya hangi dizilerde oynadı?

Masterchef Burak Kaya kim, çerkez mi merak ediliyor. Masterchef'te son 4 için mücadele eden yarışmacılar arasında yer alan Burak Kaya hakkında merak edilen Masterchef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilmekte. Peki, Masterchef Burak kimdir? Masterchef Burak Kaya doğum tarihi ne? Masterchef Burak Kaya yaşı ve aslen nereli? İşte, Masterchef Burak Kaya hangi dizilerde oynadı? Yanıtı...

Masterchef Burak Kaya kimdir? Masterchef'te son 4 için mücadele eden yarışmacılar arasında yer alan Burak Kaya hakkında merak edilen Masterchef Burak Kaya kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı merak edilmekte. Peki, Masterchef Burak kimdir? Masterchef Burak Kaya doğum tarihi ne? Masterchef Burak Kaya yaşı ve aslen nereli? İşte, Masterchef Burak Kaya hangi dizilerde oynadı? Yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF BURAK KAYA KİMDİR?

Burak Kaya, 31 yaşında ve Çerkez kökenlidir. Yaş itibariyla MasterChef Türkiye 2022'nin en büyük yarışmacısıdır. Turizm ve Otelcilik Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi'nde yine Turizm ve Otelcilik eğitimi aldı.

İkinci üniversitesini işletme bölümünde okurken yarıda bıraktı. Burak Kaya, eğlence sektöründe işletmecilik yaptı.

7 yıl ara verdiği mutfak sektörüne, 2022 yılında MasterChef yarışmasına katılarak geri döndü.

Burak Kaya'nın rol aldığı yapımlardan biri, 2014 yılında Kanal 7 için çekilen Elif dizisidir.

Masterchef Burak Kaya