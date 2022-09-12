Masterchef Burak Kaya kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Burak Kaya kimdir?

Masterchef 2022 devam ederken izleyiciler tarafından Burak Kaya'nın yaşı ve doğum tarihi merak edildi. Peki, Masterchef Burak Kaya kaç yaşında? Masterchef Burak'ın doğum tarihi kaç? İşte bilgiler...

Masterchef 2022'nin ana kadroya katılan ismi Burak Kaya'nın yaşı merak ediliyor. Peki, Masterchef Burak kaç yaşında, doğum tarihi ne? Masterchef Burak Kaya kimdir?

MASTERCHEF BURAK KAYA KAÇ YAŞINDA?

Masterchef Burak Kaya Masterchef 2022'nin en büyük yarışmacısıdır. Fakat yaşı ve doğum tarihi hakkında internette net bir bilgi bulunmamaktadır. Burak Kaya bir bölümde yarışmadaki yaş bakımından en büyük kişi olduğunu söylemişti.

BURAK KAYA KİMDİR?

Burak Kaya yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Oyunculuk yapan Burak Kaya Hollywood'da küçük bir rolde oynamıştır. Burak Kaya bugün şeflere kaya levreği yapacak. Burak Kaya bugün Masterchef'te 18 Temmuz Pazartesi 1. turda mücadele ediyor. Mastechef'te bugün (28 Temmuz Perşembe) Burak Kaya 2. turda en iyi pilakiyi yaparak 3. tura yükseldi. Burak Kaya ana kadroda yarışmaya devam etmektedir.