Masterchef Burak elendi mi, nerede, neden yok? Masterchef Burak R. yarışmada neden yok? Masterchef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef'te 13 Kasım Pazar gecesi eleme yaşandı. Burak R., Görkem ve Barış arasından elenen isim Burak Revanbahş oldu. Bunun ardından vatandaşlar, Masterchef Burak elendi mi, neden elendi? Masterchef Burak Revanbahş neden yok, elendi mi? Masterchef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli? merak etti. Peki, Burak Revanbahş kimdir, elendi mi? İşte detaylar...

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MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim Burak Revanbahş oldu

Masterchef yeni bölümde Burak R.'nin olmaması seyirciler tarafından dikkat çekti. Peki, Masterchef Burak Revanbahş elendi mi, neden elendi? Masterchef Burak Revanbahş neden yok, elendi mi? Masterchef Burak Revanbahş kimdir, kaç yaşında, nereli? Burak Revanbahş yarışmada neden yok?

MASTERCHEF BURAK ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Masterchef'te 13 Kasım Pazar eleme oyununda yarışmaya veda eden isim Burak Revanbahş oldu. Burak bundan böyle programda yer almayacak.

MASTERCHEF BURAK KİMDİR?

Burak Revanbahş 26 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Burak Revanbahş 4 senedir profesyonel aşçılık yapmaktadır. Burak Revanbahş, Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden 2018 yılında mezun olmuştur. Stajları ile birlikte 11 yıldır yemek sektörü içerisinde olan Burak Revanbahş Masterchef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura yükseldi. Burak Revanbahş bugün 27 Temmuz Çarşamba Masterchef 2. turda mücadele etti.

Masterchef 13 Kasım 2022 eleme gecesinde Burak Revanbahş yarışmaya veda eden isim oldu.