Masterchef bugünkü konukları kimler? 17 Ağustos 2023 Masterchef Gülfem Zengin, Onur Hoşafçı, Kübra Akdağ, Türev Uludağ, Şeyma Alakuş kimdir?

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. Masterchef bugünkü konuklar merak ediliyor. Bugün kimler gelecek? Bugün programa kimler konuk olacak? Gülfem Zengin kimdir? Onur Hoşafçı kimdir? Kübra Akdağ kimdir? Türev Uludağ kimdir? Şeyma Alakuş kimdir? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF BUGÜNKÜ KONUKLAR KİMLERDİR?

Masterchef'te 17 Ağustos 2023 bugünkü yeni bölümüne deprem kahramanları konuk olacak. Konuk olacak isimler şöyle:

- Gülfem Zengin

- Onur Hoşafçı

- Kübra Akdağ

- Türev Uludağ

- Şeyma Alakuş

GÜLFEM ZENGİN KİMDİR?

Gülfem Zengin aslen Bartınlı ve tır şoförüdür. Depremzede vatandaşlarımız için Fransa'dan tır ile yardım getirmiştir. Gülfen Zengin 17 Ağustos 2023 tarihinde Masterchef konuklarından birisidir.

ONUR HOŞAFÇI KİMDİR?

Masterchef konuğu Onur Hoşafçı Kahramanmaraş depreminde depremzedeler için tırıyla birlikte yardım gönderen isimlerden birisidir.

Burdur'dan deprem bölgesine yardım malzemesi götüren kamyonun önü kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi. Kamyonu yağmalamaya çalışanları ikna ederek, yolun açılmasını sağlayan şoför Onur Hoşafçı, "Bana 'Seve seve vereceksin' dediler. Arabanın mühürlü olduğunu söyleyip, ikna ettim" dedi.

KÜBRA AKDAĞ KİMDİR?

Masterchef konuklarından olan Kübra Akdağ, Kahramanmaraş depreminde telefonun ışığıyla doğum gerçekleştirmiştir. O anları Masterchef yeni bölümünde anlatmıştır.

TÜREV ULUDAĞ KİMDİR?

Türev Uludağ, 1987 tarihinde Adana Pozantı'da dünyaya geldi. Onu daha çok tanımamıza vesile olan lakabı ise "Dünyayı Yiyen Adam"dır. Aynı zamanda aşçılık mesleğini icra etmektedir.

İki kız kardeşe sahiptir. Kardeşlerinin isimleri ise İşlev ve Söylev'dir. Annesi ve babası emekli öğretmendir. Bu bilgileri ise bir röportajında kendi ağzından dile getirmiştir. Evli ve Uraz adında bir erkek çocuğa sahiptir.

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Turizm bölümünde almıştır. Ayrıca Craft Akamide'de Kamera Önü Oyunculuk bölümünde de eğitim görmüştür. Bu yönüyle kameralara çok hakimdir ve ekrana sıcaklığını daha iyi yansıtarak reytinglerine olumlu katkı sağlar.

ŞEYMA ALAKUŞ KİMDİR?

Şeyma Alakuş hemşiredir. Kahramanmaraş depreminde hastanedeki hastaları kurtarmıştır. O anları bugünkü Masterchef yeni bölümünde anlatmıştır.