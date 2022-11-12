TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in bu akşam ekranlara gelecek mi Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef bugün var mı? Masterchef bu akşam var mı, yok mu? Masterchef saat kaçta başlıyor?

Masterchef bugün var mı? TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in bu akşam ekranlara gelecek mi Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef bugün var mı? Masterchef bu akşam var mı, yok mu? Masterchef saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef haftanın Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de yayınlanmaktadır.

MASTERCHEF SAAT KAÇTA?

Masterchef yeni bölümleriyle haftanın 6 günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında.

MASTERCHEF NEDEN YOK?

Masterchef haftanın 6 günü TV8 ekranlarında yayınlanmaktadır. Masterchef yalnızca Çarşamba akşamları yayınlanmamaktadır. Diğer günlerde programın olmaması halinde Masterchef'in sosyal medya hesaplarından konu ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YOK?

Masterchef sadece Çarşamba akşamları yayınlanmıyor. Haftanı geri kalan diğer günleri yeni bölümleri ile TV8'de Masterchef yarışma programı yayınlanmaya devam ediyor.