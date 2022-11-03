Masterchef bugün var mı? Masterchef bu akşam var mı, yok mu? Masterchef saat kaçta başlıyor?
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TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in bu akşam ekranlara gelecek mi Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef bugün var mı? Masterchef bu akşam var mı, yok mu? Masterchef saat kaçta başlıyor?
Masterchef bugün var mı? TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in bu akşam ekranlara gelecek mi Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef bugün var mı? Masterchef bu akşam var mı, yok mu? Masterchef saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?
Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef haftanı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de yayınlanmaktadır.
İşte 3 Kasım Perşembe TV8 yayın akışı:
- 06:00 Oynat Bakalım
- 07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm
- 08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
- 09:45 MasterChef Türkiye
- 12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm
- 13:30 Yazgı / Yeni Bölüm
- 14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
- 20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
- 00:15 Tuzak
- 02:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Doya Doya Moda
- 05:30 Canım Annem
MASTERCHEF SAAT KAÇTA?
Masterchef yeni bölümleriyle haftanın 6 günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında.