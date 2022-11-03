TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in bu akşam ekranlara gelecek mi Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef bugün var mı? Masterchef bu akşam var mı, yok mu? Masterchef saat kaçta başlıyor?

Masterchef bugün var mı? TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en sevilen yemek yarışma programlarından biri olan Masterchef'in bu akşam ekranlara gelecek mi Masterchef izleyicileri tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef bugün var mı? Masterchef bu akşam var mı, yok mu? Masterchef saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI?

Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef haftanı Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri TV8'de yayınlanmaktadır.

İşte 3 Kasım Perşembe TV8 yayın akışı:

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık / Yeni Bölüm

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

09:45 MasterChef Türkiye

12:45 Canım Annem / Yeni Bölüm

13:30 Yazgı / Yeni Bölüm

14:30 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Tuzak

02:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Doya Doya Moda

05:30 Canım Annem

MASTERCHEF SAAT KAÇTA?

Masterchef yeni bölümleriyle haftanın 6 günü saat 20.00'de TV8 ekranlarında.