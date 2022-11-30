MasterChef bugün var mı, konuklar kimler, eski yarışmacılar kim? Masterchef'te bugün dokunulmazlık mı oynanacak? Masterchef 30 Kasım konukları kimler?

Masterchef bugün 30 Kasım ödül oyunu oynanacak. Yarışmaya eski yarışmacılar dahil olacak. Peki, MasterChef bugün var mı, konuklar kimler? Masterchef'te bugün dokunulmazlık mı oynanacak? Masterchef 30 Kasım konukları kimlerdir? MasterChef bugünkü konukların isimleri nedir? İşte detaylar...

Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayımlandı. MasterChef bugün var mı, konuklar kimler? Masterchef'te bugün dokunulmazlık mı oynanacak? Masterchef 30 Kasım konukları kimlerdir?

MASTERCHEF BUGÜN VAR MI, YOK MU?

Normalde bugün Masterchef yoktu. Bugün Tuzak dizisi ekranlara gelecekti. Fakat Tuzak dizisi saat 22:30 'da başlayacak. Masterchef'te ise ödül oyunu oynanacak. Bugün eski yarışmacılar programa konuk olacaklar.

MASTERCHEF 30 KASIM DOKUNULMAZLIK MI OLACAK?

Hayır bugün ödül oyunu oynanacak.

MASTERCHEF 30 KASIM KONUKLARI KİMLER? ESKİ YARIŞMACILAR KİM?

Bugün 9 eski yarışmacı programa konuk olacak.

Konuk olan eski yarışmacılar şöyle: