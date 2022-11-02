TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. MasterChef yarışmasında bu hafta ödül oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef bugün kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım ödül oyununu kazandı? İşte detaylar...

Ödül oyununu kim kazandı? TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam MasterChef yeni bölümüyle ekranlara geldi. MasterChef yarışmasında bu akşam yarışmacılar, ödül oyunu için yarıştılar. Ödül oyununun kimin kazandığı merak konusu oldu. Peki, MasterChef bugün kim kazandı? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef hangi takım ödül oyununu kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF SON BÖLÜM KİM ELENDİ?

MasterChef'in yeni sezondaki sekizinci eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şef, yarışmacılardan Brüksel lahanası ana malzemesiyle yapacakları yaratıcı bir tabak istedi. İlk etap yarışmaları sona erdi. Yarışmacılar yemeklerini şeflere sundu. Şeflerin tadımı sonrası 6 kişilik eleme potasından çıkan isimler Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin oldu. Yarışmaya veda eden isim Tayfun oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef'in yayınlanan bölümünde kaptanlık için yarıştılar. Mavi takım kaptanı Görkem olurken Kırmızı takım ise Fatma Nur oldu.

MASTERCHEF BUGÜN KİM KAZANDI?

MasterChef'in yeni yayınlanan bölümünde ödül oyunu oynandı. Ödül oyununu kazanan isim Kıvanç oldu.