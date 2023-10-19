MASTERCHEF BUGÜN (19 EKİM) VAR MI? Milli yasta Masterchef Allstar var mı? TV8 Masterchef bu akşam yeni bölüm var mı?
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"Milli yasta Masterchef Allstar var mı? TV8 Masterchef bu akşam yeni bölüm var mı?" Merak ediliyor. Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 19 Ekim Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Masterchef bugün (19 Ekim) var mı? Bu akşam MasterChef var mı, yok mu, neden yok detaylar sizlerle...
"Masterchef bugün (19 Ekim) var mı?" Merak konusu oldu. İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 19 Ekim Perşembe günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? Masterchef bugün (19 Ekim) var mı?
19 Ekim Perşembe günü birçok TV kanalı dizlerini yeni bölüm ile yayınlamadı veya yerine başka program koydu. Ancak Acun Ilıcalı'nın TV8'inde bu böyle olmadı. Masterchef All Star yeni bölümüyle bu akşam (19 Ekim) yayınlandı.
Milli yas süresince (19-20-21 Ekim) birçok kanaldizlerini yeni bölüm ile yayınlamadı veya yerine başka programlar ve filmler koydu. Ancak TV8'de Masterchef All Star programı yeni bölümüyle yer aldı. İşte TV8 bugün (19 Ekim) yayın akışı…
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa
- 11:15 MasterChef Türkiye All Star
- 12:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 MasterChef Türkiye All Star
- 00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
- 03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 05:00 Tuzak
Masterchef All Star yeni bölümüyle bu akşam (19 Ekim) TV 8 ekranlarında yayında.
MasterChef All Star yeni bölüm şimdi TV8'de. #MasterChefAllStar #ACUNMEDYA #TV8 @Danilo_Zanna @chefyalcinkaya @SomerSivrioglu pic.twitter.com/x6FS8JPMbx— MasterChef Türkiye (@TvMasterchef) October 19, 2023