"Milli yasta Masterchef Allstar var mı? TV8 Masterchef bu akşam yeni bölüm var mı?" Merak ediliyor. Ekranların sevilen yemek yarışma programı MasterChef Türkiye'nin 19 Ekim Perşembe günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Masterchef bugün (19 Ekim) var mı? Bu akşam MasterChef var mı, yok mu, neden yok detaylar sizlerle...

MASTERCHEF BUGÜN (19 EKİM) VAR MI? Milli yasta Masterchef Allstar var mı? TV8 Masterchef bu akşam yeni bölüm var mı?

"Masterchef bugün (19 Ekim) var mı?" Merak konusu oldu. İzleyicileri ekrana bağlayan MasterChef Türkiye 19 Ekim Perşembe günü yayın akışında olmaması nedeniyle merak edildi. Bugün MasterChef yok mu? MasterChef neden yok? Masterchef bugün (19 Ekim) var mı?

MASTERCHEF BUGÜN (19 EKİM) VAR MI?

19 Ekim Perşembe günü birçok TV kanalı dizlerini yeni bölüm ile yayınlamadı veya yerine başka program koydu. Ancak Acun Ilıcalı'nın TV8'inde bu böyle olmadı. Masterchef All Star yeni bölümüyle bu akşam (19 Ekim) yayınlandı.

MİLLİ YASTA MASTERCHEF ALLSTAR VAR MI?

Milli yas süresince (19-20-21 Ekim) birçok kanaldizlerini yeni bölüm ile yayınlamadı veya yerine başka programlar ve filmler koydu. Ancak TV8'de Masterchef All Star programı yeni bölümüyle yer aldı. İşte TV8 bugün (19 Ekim) yayın akışı…

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge Gülşen İle 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

TV8 MASTERCHEF BU AKŞAM YENİ BÖLÜM VAR MI?

Masterchef All Star yeni bölümüyle bu akşam (19 Ekim) TV 8 ekranlarında yayında.