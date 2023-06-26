Masterchef bu haftanın yeni konuk şefi kimdir? Masterchef 2023 Murat Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Bozok kimdir, yaşı kaç?

Masterchef yeni sezonun şefleri merak edildi. Somer Şef gelene kadar konuk şefler programa ragmanda yer almamasıyla birlikte izleyiciler yeni şefin ismini, hayatını ve biyografisi merak etti. Peki, Masterchef yeni konuk şef kimdir? Masterchef 2023 bu haftanın şefi Murat Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Bozok kimdir, yaşı kaç? İşte detaylar...

Masterchef 2023 All-Star yeni haftası bugünkü bölümle başlıyor. Yeni haftanın konuk şefi kim olacak merak edildi. Peki, Masterchef yeni konuk şef kimdir? Masterchef 2023 bu haftanın şefi Murat Şef kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Bozok kimdir, yaşı kaç? İşte ayrıntılar...

MASTERCHEF BU HAFTANIN YENİ ŞEFİ KİM OLDU?

Masterchef'te Somer Şef gelene kadar her hafta bir şef konuk olarak programa katılacak. Bu haftanın konuk şefi ise Murat Bozok oldu.

MASTERCHEF MURAT BOZOK KİMDİR?

Şef Murat Bozok, 6 Aralık 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümünde tamamlayan Bozok, daha sonra aşçı olmaya karar verir ve aynı zamanda ABD'de bulunan Johnson & Wales Üniversitesi'ne kaydolur. Johnson & Wales Üniversitesi'nde okuduğu dönemde restoranlarda çalışmaya başlayan Şef Murat Bozok, Hyatt ve Ritz Carlton'un Boston ve New York şubelerinde çalıştı. Bununla beraber 'Michelin' kavramiyla tanışan Bozok, daha sonra Avrupa'nın yolunu tuttu. Pierre Gagnaire'e ulaşan Bozok, Sketch isimli 1 Michelin yıldızlı restoranda çalışmak üzere Londra'ya gitti.

Daha sonra, Gordon Ramsay Holding'e bağlı 3 Michelin yıldızlı Royal Hospital Road ve 1 Michelin yıldızlı Angela Hartnett at Connought'ta toplam 2.5 yıl çalışmasının ardından Murat Bozok, Gordon Ramsay Grup'tan ayrılarak Paris'teki 2 Michelin yıldızlı L'atalier de Robuchon'da çalışmaya başlamıştır. 8 ay burada çalıştıktan sonra ise Londra'ya geri dönmüş ve buradaki L'atalier de Robuchon restoranının kurulmasına katkıda bulunmuştur. Murat Bozok, şimdi Türkiye'de ve Türkiye'nin ilk ve tek şarap kompleksi olan Kayra Şarap Akademisi binasında Mimolett isimli restoranını açtı. Şu anda FOX TV'de yayınlanan Kazanan Restoran programında sunuculuk yapmaktadır.