Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 12 Ekim Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?
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Masterchef'te 12 Ekim günü mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Yağız'ın tabağı seçildi ve Yağız 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 12 Ekim Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler..
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 12 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Şefler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Sebze&Meyve ürünlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Kazanan takım kırmızı takım oldu.
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti.
KAZANAN İSİM : YAĞIZ
Yağız 3. eleme adayı olarak Çağatay'ın ismini söyledi.
Dokunulmazlığı kazanan isim Yağız oldu. Yağız 3. eleme adayı için Çağatay'ın adını söyledi.
- 3. eleme adayı : Çağatay
- 4. eleme adayı : Kıvanç
Haftanın 3. ve 4. eleme adayları Çağatay ve Kıvanç oluyor.