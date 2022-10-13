Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 12 Ekim Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 12 Ekim günü mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Yağız'ın tabağı seçildi ve Yağız 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 12 Ekim Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler..