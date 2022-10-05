Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 5 Ekim Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 5 Ekim günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Görkem'in tabağı seçildi ve Görkem 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 5 Ekim Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler..

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 5 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 5 EKİM ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Karadeniz Mutfağı menüsünden yemeklerin yapılmasını istedi. Kazanan takım mavi takım oldu.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

5 EKİM ÇARŞAMBA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Gulaş Çorbası yaptılar.

KAZANAN İSİM : GÖRKEM

Görkem 3. eleme adayı olarak Gamze'nin ismini söyledi.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Görkem oldu. Görkem 3. eleme adayı için Gamze'nin adını söyledi.

3. eleme adayı : Gamze

4. eleme adayı : Tayfun

Haftanın 3. ve 4. eleme adayları Gamze ve Tayfun oluyor.