Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 28 Eylül günü mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Büşra'nın tabağı seçildi ve Büşra 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler..

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 28 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 28 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda sıfır atık ile yemeklerin yapılmasını istedi. Sıfır atık düellosunda kazanan takım mavi takım oldu.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

28 EYLÜL ÇARŞAMBA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar kereviz ile yemek yaptılar.

KAZANAN İSİM : BÜŞRA

Büşra 3. eleme adayı olarak Çağatay'ın ismini söyledi.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Büşra oldu. Büşra 3. eleme adayı için Çağatay'ın adını söyledi.

3. eleme adayı : Çağatay

4. eleme adayı : Görkem

Haftanın 4. eleme adayı Görkem oluyor.