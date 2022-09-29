Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?
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Masterchef'te 28 Eylül günü mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Büşra'nın tabağı seçildi ve Büşra 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 28 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler..
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 28 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda sıfır atık ile yemeklerin yapılmasını istedi. Sıfır atık düellosunda kazanan takım mavi takım oldu.
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar kereviz ile yemek yaptılar.
KAZANAN İSİM : BÜŞRA
Büşra 3. eleme adayı olarak Çağatay'ın ismini söyledi.
Dokunulmazlığı kazanan isim Büşra oldu. Büşra 3. eleme adayı için Çağatay'ın adını söyledi.
- 3. eleme adayı : Çağatay
- 4. eleme adayı : Görkem
Haftanın 4. eleme adayı Görkem oluyor.