Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 21 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 21 Eylül günü mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Metin'in tabağı seçildi ve Metin 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 21 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler..

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 21 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 21 EYLÜL ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda meze çeşitlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Meze çeşitlerinde kazanan takım mavi takım oldu.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 2. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavitakım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

21 EYLÜL ÇARŞAMBA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar soğan ile yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

KAZANAN İSİM : METİN

Metin 3. eleme adayı olarak Çağatay'ın ismini söyledi.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu. Metin 3. eleme adayı için Çağatay'ın adını söyledi.

3. eleme adayı : Çağatay

4. eleme adayı : Burak R.

Haftanın 4. eleme adayı Burak R. oluyor.

MASTERCHEF BUGÜNÜN ELEME ADAYLARI KİMLER?

3. eleme adayı : Çağatay

Çağatay 4. eleme adayı : Burak

Haftanın 4. eleme adayı Burak R. oluyor.