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Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 7 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

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Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 7 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 7 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Büşra'nın tabağı seçildi ve Kıvanç 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 7 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler..

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 7 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Yöresel yemeklerin yapılmasını istedi. Yöresel Yemek Mutfağında kazanan takım mavi takım oldu.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre haftanın 2. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar kavun ile yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

KAZANAN İSİM : BÜŞRA

Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 7 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Büşra 3. eleme adayı olarak Melih'in ismini söyledi.

Dokunulmazlığı kazanan isim Büşra oldu. Büşra 3. eleme adayı için Melih'in adını söyledi.

  • 3. eleme adayı : Melih
  • 4. eleme adayı : Yağız

Eleme adayları birazdan belli olacak.

Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 7 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Haftanın 4. eleme adayı birazdan belli olacak. Haftanın 4. eleme adayı Yağız oldu.

Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 7 Eylül Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

1. eleme adayı : Vural

2. eleme adayı : Burak

3. eleme adayı : Melih

4. eleme adayı : Yağız

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 7 Eylül Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu? 7 Eylül Çarşamba Masterchef Kırmızı takımın birincisi kim oldu?
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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