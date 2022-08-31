Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 31 Ağustos Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 31 Ağustos günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Kıvanç'ın tabağı seçildi ve Kıvanç 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 31 Ağustos Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler..

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 31 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Hint Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Hint Mutfağında kazanan takım mavi takım oldu.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre haftanın 2. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar sıfır atık ile yemek yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

KAZANAN İSİM : KIVANÇ

Kıvanç 3. eleme adayı olarak Fatmanur'un ismini söyledi.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Kıvanç oldu. Kıvanç 3. eleme adayı için Fatmanur'un adını söyledi.

3. eleme adayı : Fatmanur

4. eleme adayı : Ayaz

Eleme adayları birazdan belli olacak.

Haftanın 4. eleme adayı birazdan belli olacak.

MASTERCHEF BUGÜNÜN ELEME ADAYLARI KİMLER?

3. eleme adayı : Fatmanur

Fatmanur 4. eleme adayı : Ayaz

Haftanın 4. eleme adayı Ayaz oldu.