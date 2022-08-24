Masterchef bu haftanın 3. ve 4. eleme adayları kimler? 24 Ağustos Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 24 Ağustos günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Serpilay'ın tabağı seçildi ve Serpilay 3. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 3. ve 4. eleme adayları kimler? 24 Ağustos Masterchef haftanın 3. ve 4. eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler..

MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 24 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 3. ve 4. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 3. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 4. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda Fransa Kafe Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü İç Anadolu Mutfağı oldu.

Günün menüsündeki yemekler:

- Soğan Çorbası

- Nicoise Salatası

- Ciğer Terrine

- Dağ Mantarlı Quiche

- Croque Madame

- Beef Bourguinon

- Ekler

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre haftanın 2. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

- Serpilay

- Melih

- Büşra

- Kıvanç

- Dilan

- Barış

- Ayaz

- Kaan

- Fatmanur

24 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar incir ve dondurma ile tatlı yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi isim:

- Serpilay

KAZANAN İSİM : SERPİLAY

Serpilay 3. eleme adayı olarak Büşra'yı söyledi.

HAFTANIN 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Serpilay oldu. Serpilay 3. eleme adayı için Büşra'nın adını söyledi.

3. eleme adayı : Büşra

4. eleme adayı : Dilan

Eleme adayları birazdan belli olacak.

Haftanın 4. eleme adayı ise Dilan oldu.

MASTERCHEF BU HAFTANIN TÜM ELEME ADAYLARI KİMLER?