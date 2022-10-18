Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 18 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Gündem Haberleri

Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 18 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 18 Ekim günü Mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Serpilay'ın tabağı seçildi ve Serpilay 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 18 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Somer Sivrioğlu... 'KORUMA ORDUSU' HABERLERİNE SİTEMKAR CEVAP!Somer Sivrioğlu... 'KORUMA ORDUSU' HABERLERİNE SİTEMKAR CEVAP!

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 18 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda kanepe çeşitlerinin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 15-13 kazandı.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

  • Büşra
  • Gamze
  • Burak Kaya
  • Burak R.
  • Serpilay
  • Görkem
  • Tayfun
  • Ayaz

Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 18 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar 3 çeşit yemek yaptılar.

Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 18 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

KAZANAN İSİM : SERPİLAY

Dokunulmazlığı kazanan isim Serpilay oldu. Serpilay 1. eleme adayı için Tayfun'un ismini söyledi. Eleme adayları şu şekilde:

  • 1. eleme adayı : Tayfun
  • 2. eleme adayı : Gamze

Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 18 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Haftanın 1. eleme adayı Tayfun oldu. 2. eleme adayı ise Gamze oldu.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

MasterChef Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title