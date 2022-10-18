Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 18 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 18 Ekim günü Mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Serpilay'ın tabağı seçildi ve Serpilay 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 18 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 18 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 18 EKİM SALI DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda kanepe çeşitlerinin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 15-13 kazandı.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIM BU HAFTANIN OYUNCULARI

Büşra

Gamze

Burak Kaya

Burak R.

Serpilay

Görkem

Tayfun

Ayaz

18 EKİM SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar 3 çeşit yemek yaptılar.

KAZANAN İSİM : SERPİLAY

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Serpilay oldu. Serpilay 1. eleme adayı için Tayfun'un ismini söyledi. Eleme adayları şu şekilde:

1. eleme adayı : Tayfun

2. eleme adayı : Gamze

Haftanın 1. eleme adayı Tayfun oldu. 2. eleme adayı ise Gamze oldu.