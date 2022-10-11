Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 11 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 11 Ekim günü Kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından Kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Gamze'nin tabağı seçildi ve Gamze 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 11 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 11 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 11 EKİM SALI DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda sokak lezzetleri çeşitlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Mavi takım 4-3 kazandı.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

KIRMIZI TAKIM BU HAFTANIN OYUNCULARI

Gamze

Görkem

Burak R.

Atike

Tolga

Fatma Nur

Büşra

Burak Kaya

11 EKİM SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar 3 çeşit yemek yaptılar.

KAZANAN İSİM : GAMZE

Dokunulmazlığı Gamze kazanıyor. Gamze 1. eleme adayı olarak Görkem'i söyledi.

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Gamze oldu. Gamze 1. eleme adayı için Görkem'in ismini söyledi.

1. eleme adayı : Görkem

2. eleme adayı : Atike

Haftanın 1. eleme adayı Görkem oldu. 2. eleme adayı ise Atike oldu.