Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 4 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 4 Ekim günü Mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Çağatay'ın tabağı seçildi ve Çağatay 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 4 Ekim Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 4 Ekim bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 4 EKİM SALI DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda sokak lezzetleri çeşitlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 5-4 kazandı.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIM OYUNCULARI

Çağatay

Metin

Fatmanur

Atike

Burak Kaya

Tolga

Yağız

Büşra

Serpilay

4 EKİM SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar 3 çeşit tatlı yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 3 isim:

- Burak Kaya

- Serpilay

- Çağatay

KAZANAN İSİM : ÇAĞATAY

Dokunulmazlığı Çağatay kazanıyor. Çağatay 1. eleme adayı olarak Metin'i söyledi.

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oldu. Çağatay 1. eleme adayı için Metin'in ismini söyledi.

1. eleme adayı : Metin

2. eleme adayı : Tolga

Haftanın 1. eleme adayı Metin olurken 2. eleme adayı ise Tolga oldu.