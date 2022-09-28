Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 27 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 27 Eylül günü Mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Çağatay'ın tabağı seçildi ve Çağatay 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 27 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 27 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 27 EYLÜL SALI DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda kebap çeşitlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 4-2 kazandı.

KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

MAVİ TAKIM OYUNCULARI

Çağatay

Fatmanur

Kaan

Büşra

Atike

Şule

Görkem

Tolga

Tayfun

27 EYLÜL SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar noodle yemeğini yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 2 isim:

- Kaan

- Çağatay

KAZANAN İSİM : ÇAĞATAY

Dokunulmazlığı Çağatay kazanıyor.

Çağatay 1. eleme adayı olarak Fatmanur'u söyledi.

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oldu. Çağatay 1. eleme adayı için Fatmanur'un ismini söyledi.

1. eleme adayı : Fatmanur

2. eleme adayı : Kaan

Eleme adayları birazdan belli olacak.