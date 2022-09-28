Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 27 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?
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Masterchef'te 27 Eylül günü Mavi takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından Mavi takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Çağatay'ın tabağı seçildi ve Çağatay 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 27 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 27 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda kebap çeşitlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Kırmızı takım 4-2 kazandı.
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Kırmızı takım kazandı. Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.
- Çağatay
- Fatmanur
- Kaan
- Büşra
- Atike
- Şule
- Görkem
- Tolga
- Tayfun
Bugün takım dokunulmazlığını Kırmızı takım kazanmıştı ve Mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar noodle yemeğini yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.
En iyi 2 isim:
- Kaan
- Çağatay
KAZANAN İSİM : ÇAĞATAY
Dokunulmazlığı Çağatay kazanıyor.
Çağatay 1. eleme adayı olarak Fatmanur'u söyledi.
Dokunulmazlığı kazanan isim Çağatay oldu. Çağatay 1. eleme adayı için Fatmanur'un ismini söyledi.
- 1. eleme adayı : Fatmanur
- 2. eleme adayı : Kaan
Eleme adayları birazdan belli olacak.
Haftanın 2. eleme adayı Kaan oldu.
Haftanın 1. eleme adayı Fatmanur olurken 2. eleme adayı ise Kaan oldu.