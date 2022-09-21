Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 20 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 20 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Ayaz'ın tabağı seçildi ve Ayaz 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 20 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 20 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 20 EYLÜL SALI DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN TAKIM KİM?

Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda köfte çeşitlerinden yemeklerin yapılmasını istedi. Mavi takım 7-2 kazandı.

KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM

Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

- Tolga

- Fatmanur

- Büşra

- Atike

- Ayaz

- Görkem

- Kaan

- Tolga

- Yağız

20 EYLÜL SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar tuzda balık yemeğini yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.

En iyi 2 isim:

- Ayaz

- Tolga

KAZANAN İSİM : TOLGA

Tolga 1. eleme adayı olarak Fatmanur'u söyledi.

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Tolga oldu. Tolga 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek.

1. eleme adayı : Fatmanur

2. eleme adayı : -

Eleme adayları birazdan belli olacak.

Haftanın 2. eleme adayı Görkem oldu.