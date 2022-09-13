Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 13 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 13 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Metin'in tabağı seçildi ve Vural 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 13 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 13 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 13 EYLÜL SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım 5-3 kazandı.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

Metin

Vural

Ayaz

Atike

Kıvanç

Yağız

Melih

Fatma Nur

Barış

13 EYLÜL SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Dana Ciğeri Ezmesi yaptı. En iyi tabağı Metin çıkarttı ve dokunulmaz oldu.

KAZANAN İSİM : METİN

Metin 1. eleme adayı olarak Vural'ı söyledi.

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu. Metin 1. eleme adayı için Vural'ın ismini söyledi.

1. eleme adayı : Vural

2. eleme adayı : Atike

İlk eleme adayı Vural olmuştu. Şimdi oylama yapılacak ve 2. eleme adayı belirlenecek.