Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 6 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?

Masterchef'te 6 Eylül günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Serpilay'ın tabağı seçildi ve Vural 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 6 Eylül Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...

Masterchef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 6 Eylül bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?

MASTERCHEF 6 EYLÜL SALI GÜNÜN MENÜSÜ NEDİR?

Haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım 5-2 kazandı.

KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

Dilan

Yağız

Melih

Serpilay

Metin

Büşra

Burak Kaya

Burak

Vural

6 EYLÜL SALI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar perde pilavı yaptı. En iyi tabağı Serpilay çıkarttı ve dokunulmaz oldu.

KAZANAN İSİM : SERPİLAY

Serpilay 1. eleme adayı olarak Vural'ı söyledi.

HAFTANIN 1. VE 2. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan isim Serpilay oldu. Serpilay 1. eleme adayı için Vural'ın ismini söyledi.

1. eleme adayı : Vural

2. eleme adayı : Burak R.

İlk eleme adayı Vural olmuştu. Şimdi oylama yapılacak ve 2. eleme adayı belirlenecek.