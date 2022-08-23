Masterchef bu haftanın 1. ve 2. eleme adayları kimler? 23 Ağustos Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu?
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Masterchef'te 23 Ağustos günü kırmızı takım dokunulmazlığı kaybetmişti. Bunun ardından kırmızı takım kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. En iyi tabak Ayaz'ın tabağı seçildi ve Ayaz 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek. Peki, Masterchef 1. ve 2. eleme adayları kimler? 23 Ağustos Masterchef haftanın ilk 2 eleme potasındaki isimler kimler oldu? İşte tüm bilgiler...
MasterChef yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geldi. MasterChef Türkiye 23 Ağustos bölümünde neler oldu? MasterChef'te dokunulmazlığı kim aldı? Masterchef 1. ve 2. eleme adaylar kimler oldu? merak edildi. Masterchef 1. eleme adayı kimdir? Masterchef haftanın 2. eleme adayı kim oldu? Hangi isimler eleme adayı?
Şefler haftanın birinci dokunulmazlık oyununda İç Anadolu Mutfağı'ndan yemeklerin yapılmasını istedi. Günün menüsü İç Anadolu Mutfağı oldu.
Günün menüsündeki yemekler:
- Bamya Çorbası
- Ankara Tava
- Batırık
- Horozlu Keşkek
- Elma Dolması
- Nevzine tatlısı
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM
Buna göre haftanın 1. dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynayacak.
- Serpilay
- Melih
- Büşra
- Kıvanç
- Dilan
- Barış
- Ayaz
- Kaan
- Fatmanur
Bugün takım dokunulmazlığını Mavi takım kazanmıştı ve Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyununa geçti. Yarışmacılar Mehmet Şef'in imza tabağı olan Yıldız yemeğini yaptılar. Şuanda tadım yapılıyor. En beğenilen tabak birazdan açıklanacak.
En iyi 2 isim:
- Ayaz
- Fatmanur
KAZANAN İSİM : AYAZ
Ayaz 1. eleme adayı olarak Fatmanur'u söyledi.
Dokunulmazlığı kazanan isim Burcu oldu. Burcu 1. eleme adayı için bir isim söyleyecek.
- 1. eleme adayı : Fatmanur
- 2. eleme adayı : Kaan
Eleme adayları birazdan belli olacak.
İlk eleme adayı Fatma Nur olmuştu. Şimdi oylama yapılacak ve 2. eleme adayı belirlenecek.
Haftanın 2. eleme adayı Kaan oldu.
Haftanın 1. eleme adayı Fatmanur olurken 2. eleme adayı ise Kaan oldu.