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MasterChef bu hafta Kırmızı Takım KaptanI kim oldu?

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MasterChef Türkiye'de 20. ve son yarışmacı da belirlendi. Ana kadro artık ortaya çıktı. Şimdi ise kıran kırana bir mücadele olacak. Peki, MasterChef Kırmızı Takım kaptanı kim, bu hafta Kırmızı Kaptan kim oldu?

Ana kadro elemeleri tamamlanan MasterChef'in ilk bölümü bu akşam yayınlanıyor. İlk kaptanlık için mücadele edecek olan yarışmacılar, tezgah başında ter döküyor.MasterChef Kırmızı Takım kaptanı kim oldu?

MASTERCHEF İLK KAPTAN KİM, BU HAFTA MAVİ KAPTAN KİM OLDU?

Ana kadro elemeleri tamamlanan MasterChef'in ilk bölümü bu akşam yayınlandı. İlk kaptanlık için mücadele edecek olan yarışmacılar, tezgah başında ter döktü. Mücadele sonrası Kırmızı Takım kaptanı Ayşe oldu.

JÜRİLER KİM?

MasterChef 2024 All Star'da bu sezonda jüri koltuğunda oturan isimler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna yer alıyor.

ANA KADRODA KİMLER VAR?

1. Zeynep

2. Hakan

3. Onur

4. Ümmühan

5. Deniz

6. Çağlar

7. Serhat

8. Alper

9. Ayşe

10. Beril

11. Semih

12. Eda

13. Muratcan

14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

Osman Demir
Osman Demir
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